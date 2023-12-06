Состоялось главное событие для любителей туризма

В Москве с успехом прошли выставки «Поехали 2023» и «Вездеходер 2023»

В прошедшие выходные (с 1 по 3 декабря) в Москве прошло знаковое для всех поклонников коллективного и индивидуального туризма событие – выставка «Поехали 2023». В «Экспоцентре» на Красной Пресне гостей мероприятия ждали новейшие образцы техники и экипировки для дальних поездок, встречи с популярными российскими путешественниками, а также знакомство с традициями и бытом жителей регионов России на Фестивале коренных народов «Этноскоп 2023».

Выставка вездеходной техники «Вездеходер 2023»

В рамках выставки «Поехали» уже в пятый раз с успехом прошла крупнейшая в мире выставка вездеходной техники «Вездеходер 2023».

Российская вездеходная техника признана во всем мире, а наша страна по праву является лидером этой индустрии. На выставке было представлено всё разнообразие отечественных вездеходов. Посетители смогли увидеть вездеходы на шинах низкого давления, гусеничные, беспилотный снегоболотоход, а также аэролодку.

Выставка «Поехали 2023»

На сцене выставки «Вездеходер 2023» выступили конструкторы уникальной техники и вездеходчики, которые преодолели не одну тысячу километров на своих машинах.

Журналист и путешественник Артем Ачкасов рассказал о крупнейшей за последние 40 лет заполярной экспедиции «Чистая Арктика-Восток-77». Специалист по организации экстремальных внедорожных экспедиций Павел Норкин проинструктировал, как обеспечить безопасность езды на вездеходе по труднодоступным районам. А путешественник Сергей Сайман и знаменитый конструктор вездеходов «Шерп» Алексей Гарагашьян поделились своим опытом использования вездеходов на Крайнем Севере.

Гусеничный вездеход Проект «П-3»

На выставке «Вездеходер 2023» вновь прошёл онлайн конкурс «Кубок конструкторов». Изобретатели и инженеры из разных уголков России представили на суд жюри в видеоформате уникальные несерийные вездеходы. Работы участников оценили конструктор Алексей Гарагашьян, производитель вездеходов «Лесник» Андрей Иванов и дизайнер Святослав Саакян.

Мотоэкспозиция на выставке «Поехали 2023»

Победителями конкурса стали вездеходы, обладающие наилучшими показателями проходимости. Третье место занял вологодский умелец Владимир Сидоров и его вездеход «Муравей». Второе место присудили вездеходу «Ксюша», который создал Дмитрий Федоращук из Северодвинска. Первое место по праву досталось полноуправляемому вездеходу «Лукас» изобретателя Михаила Лукасона из Гатчины. По словам Алексея Гарагашьяна, это единственная машина, которая отвечает всем правилам безопасности РАФ и полностью подготовлена к гонкам.

Победители «Кубка Конструкторов» получили подарки от бренда садовой аккумуляторной техники Greenworks.

«Вездеходер 2023» показал, что за год интерес к вездеходам в рамках выставки увеличился в 3 раза. Вездеходная индустрия после сильнейшего спада прошлого года опять начинает показывать хорошую динамику роста. Увеличивается количество продаж как частным клиентам для охоты и туризма, так и компаниям для решения задач нефтегазовой области, для геологических изысканий, экспедиций и участия в жизни коренных народов России.

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