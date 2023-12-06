Вот почему Tesla Cybertruck не будут покупать в Европе

Электромобиль Илона Маска оказался непригодным для стран Евросоюза

Вице-президент Tesla Ларс Морави подтвердил, что Cybertruck, скорее всего, никогда не будет продаваться в Европе.

«Европейские правила требуют закругления углов автомобилей не менее чем на 3,2 миллиметра, что невозможно сделать на листе нержавеющей стали толщиной 1,4 миллиметра», – добавил он.

Кроме того, Cybertruck развивает мощность до 845 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды.

Это слишком быстрый автомобиль и слишком тяжелый (3104 кг снаряженной массы и 4237 кг максимальной), поэтому для управления им в Европе, как и в России, нужны права на грузовик.

И, наконец, есть проблема с портом зарядки. Разъем североамериканского стандарта зарядки NACS Tesla в Европе не поддерживается. Там популярен разъем CCS2. Поэтому официально поставляемые в европейские страны Теслы специально оснащаются разъемом CCS2. Везти в серую пикап с разъемом NACS никто не будет.