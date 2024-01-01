Причины ДТП у пожилых водителей: что меняется с годами

Возрастные водители чаще становятся главными виновниками аварий с травмами

По данным Федерального статистического управления Германии, если пожилые водители попадают в аварию, в результате которой участники получают травмы, виноватыми они бывают чаще, чем молодые водители.

Кто виноват?

По данным ведомства, в 2022 году люди в возрасте 65 лет и старше были основными виновниками в более чем двух третях таких случаев (68,7%). Среди лиц старше 75 лет основную вину в ДТП возложили на троих из четырех водителей, попавших в ДТП (76,6%). Это, безусловно, самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Если за рулем автомобиля находились молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, то в 70,8% случаев именно они были виновниками ДТП.

В целом же, пожилые люди реже попадают в дорожно-транспортные происшествия, чем молодые, но причина меньшего количества аварий заключается в том, что водители в возрасте реже водят машину. Они не ездят на работу каждый день, а начиная с 60-летнего возраста расстояния, которые они преодолевают за рулем, значительно сокращаются.

Если рассматривать аварии с точки зрения пробега, риск несчастных случаев среди людей старше 75 лет сопоставим с группой высокого риска, состоящей из очень молодых водителей.

Причины

Причины автомобильных аварий у пожилых людей отличаются от таковых в младших возрастных группах. Например, водителей старшего возраста чаще обвиняли в несоблюдении очередности проезда или приоритета других транспортных средств, чем водителей младше 65 лет.

Неправильное поведение при повороте, развороте, движении задним ходом и трогании с места также наблюдалось чаще, чем среди молодых людей. При этом значительно реже пожилых людей обвиняли в нарушении дистанции, вождении с превышением скорости или в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: Springerprofessional