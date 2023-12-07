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Chery представит в следующем году 7 новинок

Chery NEV привезет в Россию 5 новых гибридов и 2 электрокара в 2024 году

Новый электрический суббренд Chery NEV уже в 2024 году готовится представить в России 7 моделей. Это пять гибридных автомобилей и два чисто электрических. NEV (New Energy Vehicle) - это пока рабочее название бренда, который занимается разработкой гибридов и электрокаров, не факт, что его название останется прежним. Дилерам нового «зеленого» бренда предписано транслировать в шоу-румах дизайн, ориентированный на экологию и комфортное пребывание клиента.

Две модели из перспективной семерки уже известны: Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, старт продаж которым был дан еще в конце октября.

На показанном слайде будущие модели расставлены по классам, и с D-сегментом тоже все более-менее ясно – во второй половине следующего года в РФ ожидается появление кроссовера Chery Tiggo 9. Будет и бензиновая версия, и PHEV.

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В ряду гибридов может появиться также седан Arrizo 8 в PHEV-версии, а сегмент B, по всей вероятности, пополнит Chery Tiggo 4 Pro.

Среди «электричек» в России должен появиться автомобиль А-класса eQ1 с мощностью электромотора 49 л.с. и запасом хода 300 км. На роль электрокара в классе C претендуют кроссовер eQ7 с мощностью мотора 210 л.с. и запасом хода более 500 км и электрический седан Chery Arrizo E с запасом хода в зависимости от версии — 405 или 455 км – на этот счет полной ясности пока нет.

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Источник, фото: «Китайские автомобили»

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За РулемАлексеева Елена
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