Представлено новое рулевое колесо электромобиля Атом

Обновленный руль Атома стал эргономичнее и получил переключатели и кнопки

Серийное производство российских электромобилей Атом на заводе Москвич намечено на вторую половину 2025 года, а интерьер уже проходит рестайлинг – или, скажем мягче, постепенно приобретает окончательный (хочется в это верить) вид. В соцсетях стартапа появилось изображение обновленного рулевого колеса.

Сообщается, что руль стал более эргономичным, обзавелся подрулевыми переключателями и дополнительными кнопками. При этом главная фишка, встроенный в обод дисплей, в который «зашиты» и пользовательские, и мультимедийные системы, остался на месте. Авторы проекта проводят параллели с Формулой-1, где пилоту «нельзя отвлекаться ни на секунду».

В отношении рулевого колеса интересно другое: как известно, у Атома не будет жесткой связи руля с колесами, и поворот колес будет осуществляться электронно, такой способ называется «drive by wire». К слову, в упомянутой Ф-1 по проводам управляются только тормоза, а вот рулевая система вполне себе механическая.

С руля можно настроить системы машины, поменять настройки мультимедийки или зайти в магазин приложений

В Атоме есть и ряд других очень новаторских, особенно по российским меркам, систем, узлов и решений: проецируемая на лобовое стекло дополненная реальность, распашные двери, собственный маркетплейс приложений. При этом даже батарея электромобиля обещается российского производства... Ждем!

Источник: Атом