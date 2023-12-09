«Певчий» автомобиль оповестит пешеходов о своем присутствии
Fiat 500e 2024 сохраняет свою компактность, но становится длиннее и шире, что обеспечивает больше внутреннего пространства для комфортной поездки. Внутри автомобиля есть два экрана: 7-дюймовый дисплей для водителя и центральный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.
Кроме привлекательного дизайна и компактных размеров, этот электромобиль будет иметь уникальную особенность – он «поёт» пешеходам свою мелодию.
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Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS) была разработана так, чтобы автомобиль издавал мелодичные звуки, которые напоминают песню под названием «The sound of 500». Автором этой эксклюзивной мелодии является Флавио Ибба-Марко Гуальди.
Fiat утверждает, что эта мелодия придает каждой поездке ощущение итальянской культуры и создает особую атмосферу в первые минуты пути.
Автомобиль оснащен аккумулятором ёмкостью 42 кВт∙ч, что позволяет ему проехать до 240 км на одной зарядке. Владельцы смогут установить зарядное устройство 2 уровня в своем гараже или на подъездной дорожке, что обеспечит зарядку аккумулятора за 4 часа 15 минут.
Быстрые зарядные станции позволят зарядить автомобиль от 0 до 80% за 35 минут с максимальной мощностью зарядки 85 кВт.
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Источник: InsideEVs
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