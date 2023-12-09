«Певчий» автомобиль оповестит пешеходов о своем присутствии

Fiat 500e оборудован специальной системой оповещения пешеходов о приближении

Fiat 500e 2024 сохраняет свою компактность, но становится длиннее и шире, что обеспечивает больше внутреннего пространства для комфортной поездки. Внутри автомобиля есть два экрана: 7-дюймовый дисплей для водителя и центральный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

Fiat 500e 2024

Кроме привлекательного дизайна и компактных размеров, этот электромобиль будет иметь уникальную особенность – он «поёт» пешеходам свою мелодию.

Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS) была разработана так, чтобы автомобиль издавал мелодичные звуки, которые напоминают песню под названием «The sound of 500». Автором этой эксклюзивной мелодии является Флавио Ибба-Марко Гуальди.

Fiat утверждает, что эта мелодия придает каждой поездке ощущение итальянской культуры и создает особую атмосферу в первые минуты пути.

Fiat 500e 2024

Автомобиль оснащен аккумулятором ёмкостью 42 кВт∙ч, что позволяет ему проехать до 240 км на одной зарядке. Владельцы смогут установить зарядное устройство 2 уровня в своем гараже или на подъездной дорожке, что обеспечит зарядку аккумулятора за 4 часа 15 минут.

Быстрые зарядные станции позволят зарядить автомобиль от 0 до 80% за 35 минут с максимальной мощностью зарядки 85 кВт.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: InsideEVs