Первый автомобиль от Xiaomi засняли на испытаниях

Xiaomi SU7 недавно был заснят на трассе в Шаосине

По фотографиям можно увидеть, что автомобиль покрыт нарядным красно-бело-черным камуфляжем, а его активный задний спойлер поднят.

Xiaomi SU7

Xiaomi планирует официально представить SU7 на конференции, которая состоится в декабре. Хотя точная дата пока не объявлена, китайские СМИ отмечают, что 27 декабря станет особенным днем для Xiaomi, так как это будет 1000-й день с момента объявления планов технологического гиганта по выпуску его первого автомобиля.

Что касается производства, Xiaomi выбрала государственную компанию BAIC в качестве контрактного производителя. Это стандартная практика для стартапов в автомобильной отрасли Китая. Ранее Xpeng сотрудничала с Haima, а Nio – с JAC. Xiaomi SU7 проходит проверку производственной линии PT5 на заводе BAIC в Пекине, где планируется выпустить 300 пробных автомобилей в декабре этого года.

Завод готовится к началу серийного производства в начале 2024 года.

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Источник: CarNewsChina.com