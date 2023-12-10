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Tesla Model S проехал 1,9 млн км: что произошло с машиной за это время?

Электрокару Tesla Model S понадобилось заменить 13 электромоторов с 2014 года

Автомобиль, принадлежащий Хансйоргу Гемминген-Хорнбергу, преодолел удивительный пробег в 1,9 миллиона километров.

Tesla Model S P85
Tesla Model S P85

С самого начала своего владения Tesla Model S P85 в 2014 году, Хансйорг Гемминген-Хорнберг полюбил путешествовать на своем электромобиле. С каждой поездкой пробег автомобиля рос, и теперь он достиг впечатляющих 1 906 865 километров. Однако, в процессе таких долгих путешествий Хансйорг столкнулся с проблемой выхода из строя моторов.

Tesla Model S P85
Tesla Model S P85
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Выяснилось, что причиной частых поломок моторов был известный дефект, связанный с попаданием жидкости из системы охлаждения внутрь двигателя. Эта проблема была особенно актуальна для владельцев Model S, которые часто и много путешествовали.

Не смотря на технические вызовы, которые возникли на пути Хансйорга, Tesla Model S продемонстрировала невероятную надежность и долговечность. Владелец отмечает, что, несмотря на почти 2 миллиона километров пробега, деградация батареи оказалась относительно небольшой.

Tesla Model S P85
Tesla Model S P85

За 150 тысяч километров запас хода снизился всего на 8%, что является впечатляющим результатом.

Tesla Model S P85
Tesla Model S P85

Сейчас на автомобиле Хансйорга установлен четырнадцатый мотор, и, скорее всего, третий миллион километров на одометре Model S P85 он достигнет с этим двигателем.

Источник: IXBT

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