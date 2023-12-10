Очередная битва технологий и классической мощи показана на видео

Tesla Cybertruck сразился с Lamborghini Urus в гонке по прямой

В последние годы электромобили стали все более популярными, и Tesla Cybertruck является одной из самых обсуждаемых моделей в этой области. Недавно британский портал Carwow организовал заезд между Cybertruck и Lamborghini Urus, чтобы проверить их динамические характеристики. И результаты оказались весьма впечатляющими.

На дистанции четверти мили Tesla Cybertruck одержал победу над Lamborghini Urus, финишировав первым во всех заездах. Время, которое понадобилось Cybertruck для прохождения дистанции, составило 11,2 секунды, в то время как Urus отстал на 1,1 секунды. Это доказывает, что электромобили могут быть не только экологически чистыми, но и достаточно быстрыми.

Один из ключевых факторов, обеспечивающих быстроту Cybertruck, заключается в его мощности и весе. Этот американский пикап оснащен тремя электродвигателями, общая мощность которых составляет 845 л. с. (930 Н·м). При этом вес пикапа составляет почти 3,1 тонны. Lamborghini Urus значительно легче (2,2 тонны) и оснащен бензиновым четырехлитровым V8, развивающим 650 л. с. (850 Н·м).

Кроме того, стоимость обеих моделей также значительно отличается. Tesla Cybertruck доступен по цене около $96 тыс., в то время как Lamborghini Urus обойдется покупателю в $208 тыс.

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Источник: YouTube