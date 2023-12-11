Chery объявит конкурс дилеров в РФ для нового бренда

В 2024 году на рынок России выйдут семь новых моделей Chery NEV

Китайский автопроизводитель Chery готовит для российского рынка в 2024 году сразу семь новых моделей на альтернативных источниках энергии. Об этом рассказал руководитель марки Chery NEV Дмитрий Максимов.

Уточняется, что пять новинок будут гибридными, а две – полностью электрическими. Речь идет о кроссоверах Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Эти автомобили появились на российском рынке еще в конце октября. Во второй половине 2024 года российские покупатели смогут приобрести флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. На выбор покупателям будут представлены версии не только в бензиновом исполнении, но и в варианте с PHEV.

Также на вторую половину 2024 года запланирован выход гибридного варианта и у седана бизнес-класса Arrizo 8. Согласно предварительной информации, на роль гибрида сегмента B выбрали кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Что касается электромобилей в сегменте А, на российском рынке появится ситикар eQ1. Другой электромобиль — кроссовер eQ7 – представит класс C.

В России специально для нового бренда Chery NEV сформируют дилерскую сеть, причем на конкурсной основе. Планируется, что на первом этапе у бренда на территории Российской Федерации будет порядка 70 партнеров.

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Источник: autostat.ru