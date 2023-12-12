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Прощай, икона! 31 декабря с конвейера сойдет последний Chrysler 300C

Stellantis завершит выпуск Chrysler 300C и сосредоточится на электромобилях

Корпорация Stellantis объявила о завершении производства модели Chrysler 300C. Причиной своего решения топ-менеджмент компании назвал электрификацию модельного ряда бренда. Выпуск автомобиля завершится 31 декабря 2023 года.

Последняя модель Chrysler 300 с мотором Hemi выполнена в бархатно-красном цвете кузова. Отдавая дань уважения автомобилю, было принято решение выпустить Chrysler ограниченной серией в 200 экземпляров. Примечательно, что весь тираж мгновенно был распродан сразу же после его презентации.

Chrysler 300C
Chrysler 300C
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Последний Chrysler 300 оснащен двигателем Hemi объемом 6,4 л мощностью 485 л.с. и 644 Нм максимального крутящего момента. Автомобилю потребуется всего 4,5 с, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч, максимальная скорость ограничена отметкой 257 км/ч. Модель 2023 года оснащена дополнительными элементами, а ее технические характеристики указывают на высокую производительность автомобиля.

Генеральный директор бренда Chrysler Крис Фьюэлл назвал модель 300 настоящей автомобильной иконой, одним из оригинальных маслкаров, который стал олицетворением американской роскоши. Фьюэлл подчеркнул, что бренд Chrysler движется по заданному вектору к электрическому будущему в рамках новой стратегии Stellantis Dare Forward 2030. Новая эра для бренда Chrysler начнется в 2025 году — в этот год выпустят первый электромобиль в виде двухрядного электрического кроссовера.

Источник: csn-tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Stellantis
Количество просмотров 1
12.12.2023
Фото:Stellantis
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