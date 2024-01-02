Часы, когда автомобиль занят стиркой белья (теперь это возможно)
На многих моделях семейства Volkswagen ID теперь можно использовать аккумулятор автомобиля для решения бытовых проблем с помощью функции «От автомобиля до дома».
Благодаря «двунаправленной зарядке» клиенты могут покрыть свои потребности в электроэнергии с помощью фотоэлектрической системы, поскольку солнечная энергия в автомобиле позволяет работать независимо от общественной сети, например, в случае перебоев в подаче электроэнергии.
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Volkswagen и Hager Energy GmbH запустили пилотный проект в Швеции, в рамках которого весь поселок будет оснащен транспортными средствами и соответствующей инфраструктурой зарядки.
Модели ID с батареей 77 кВт*ч будут служить дополнительным энергетическим хранилищем для дома с использованием функции двусторонней зарядки.
Благодаря высокой емкости автомобильных аккумуляторов дом можно снабжать солнечной энергией даже в течение нескольких пасмурных дней. То же самое происходит вечером, когда солнце зашло и фотоэлектрическая система больше не подает электроэнергию.
Кроме того, благодаря умным тарифам на электроэнергию и алгоритмам уже сейчас можно заряжать электрокары именно тогда, когда доступно много возобновляемой энергии.
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