Часы, когда автомобиль занят стиркой белья (теперь это возможно)

На автомобилях VW ID можно активировать передачу энергии «От автомобиля до дома»

На многих моделях семейства Volkswagen ID теперь можно использовать аккумулятор автомобиля для решения бытовых проблем с помощью функции «От автомобиля до дома».

Благодаря «двунаправленной зарядке» клиенты могут покрыть свои потребности в электроэнергии с помощью фотоэлектрической системы, поскольку солнечная энергия в автомобиле позволяет работать независимо от общественной сети, например, в случае перебоев в подаче электроэнергии.

Volkswagen и Hager Energy GmbH запустили пилотный проект в Швеции, в рамках которого весь поселок будет оснащен транспортными средствами и соответствующей инфраструктурой зарядки.

Модели ID с батареей 77 кВт*ч будут служить дополнительным энергетическим хранилищем для дома с использованием функции двусторонней зарядки.

Благодаря высокой емкости автомобильных аккумуляторов дом можно снабжать солнечной энергией даже в течение нескольких пасмурных дней. То же самое происходит вечером, когда солнце зашло и фотоэлектрическая система больше не подает электроэнергию.

Кроме того, благодаря умным тарифам на электроэнергию и алгоритмам уже сейчас можно заряжать электрокары именно тогда, когда доступно много возобновляемой энергии.

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Источник: Аuto-Мedienportal