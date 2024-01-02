Часы, когда автомобиль занят стиркой белья (теперь это возможно)

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На автомобилях VW ID можно активировать передачу энергии «От автомобиля до дома»

На многих моделях семейства Volkswagen ID теперь можно использовать аккумулятор автомобиля для решения бытовых проблем с помощью функции «От автомобиля до дома».

Благодаря «двунаправленной зарядке» клиенты могут покрыть свои потребности в электроэнергии с помощью фотоэлектрической системы, поскольку солнечная энергия в автомобиле позволяет работать независимо от общественной сети, например, в случае перебоев в подаче электроэнергии.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Volkswagen и Hager Energy GmbH запустили пилотный проект в Швеции, в рамках которого весь поселок будет оснащен транспортными средствами и соответствующей инфраструктурой зарядки.

«Певчий» автомобиль оповестит пешеходов о своем присутствии

Модели ID с батареей 77 кВт*ч будут служить дополнительным энергетическим хранилищем для дома с использованием функции двусторонней зарядки.

Благодаря высокой емкости автомобильных аккумуляторов дом можно снабжать солнечной энергией даже в течение нескольких пасмурных дней. То же самое происходит вечером, когда солнце зашло и фотоэлектрическая система больше не подает электроэнергию.

Кроме того, благодаря умным тарифам на электроэнергию и алгоритмам уже сейчас можно заряжать электрокары именно тогда, когда доступно много возобновляемой энергии.

Источник: Аuto-Мedienportal

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Mobility/Volkswagen
Количество просмотров 1
02.01.2024
Фото:Mobility/Volkswagen
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