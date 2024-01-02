Качество Tesla удивляет все больше: у новых Model Y не прокрашены дверные проемы
Пользователь Reddit под ником u/cryptoflipo опубликовал фотографии своей новой Tesla Model Y, где видно, что дверные проемы не были полностью прокрашены. Вместо этого, виден белый оттенок грунтовки, что вызвало удивление и разочарование владельца.
Он также отметил, что проблема становится заметной только при открытой двери. Удивительно, что другие пользователи Reddit также подтвердили наличие аналогичных проблем с покраской на своих автомобилях, что указывает на то, что это не изолированный случай.
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Проблемы с качеством не являются новыми для Tesla. В июле этого года другой пользователь Reddit жаловался на смещенные дверные уплотнители у Model Y, что приводило к чрезмерному шуму в салоне.
Владельцы Tesla Model S и X также сообщали о проблемах с поверхностью рулевого колеса, которая отслаивалась.
Пока Tesla не предоставила официального комментария по поводу этих проблем.
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Источник: Carscoops
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