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Качество Tesla удивляет все больше: у новых Model Y не прокрашены дверные проемы
Владелец новой Tesla Model Y поделился фото...

Качество Tesla удивляет все больше: у новых Model Y не прокрашены дверные проемы

Владелец новой Tesla Model Y поделился фото непрокрашенных дверных проемов

Пользователь Reddit под ником u/cryptoflipo опубликовал фотографии своей новой Tesla Model Y, где видно, что дверные проемы не были полностью прокрашены. Вместо этого, виден белый оттенок грунтовки, что вызвало удивление и разочарование владельца.

Фото пользователя u/cryptoflipo
Фото пользователя u/cryptoflipo

Он также отметил, что проблема становится заметной только при открытой двери. Удивительно, что другие пользователи Reddit также подтвердили наличие аналогичных проблем с покраской на своих автомобилях, что указывает на то, что это не изолированный случай.

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Проблемы с качеством не являются новыми для Tesla. В июле этого года другой пользователь Reddit жаловался на смещенные дверные уплотнители у Model Y, что приводило к чрезмерному шуму в салоне.

Владельцы Tesla Model S и X также сообщали о проблемах с поверхностью рулевого колеса, которая отслаивалась.

Пока Tesla не предоставила официального комментария по поводу этих проблем.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Reddit
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:Reddit
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