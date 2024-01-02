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Российский электрокар получит необычный руль с экраном

Разработчик автомобиля «Атом» показал дизайн руля со встроенным дисплеем

Встроенный дисплей позволяет водителю иметь доступ к важной информации об автомобиле прямо перед глазами.

Дизайн руля электрокара АТОМ
Дизайн руля электрокара АТОМ

Кнопки на руле отвечают за весь функционал автомобиля, что делает управление более удобным и интуитивным. Кроме того, вариантов управления два – в touch-режиме (сенсорное управление) или с помощью джойстиков. Эта технология уже применяется в некоторых гоночных автомобилях, таких как болиды «Формулы-1».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Автомобиль также будет оснащен распашными дверьми без центральной стойки, что добавит ему стиля и удобства.

Компания обещает, что электрокар «Атом» будет иметь силовую установку, которая позволит разогнаться до 100 км/ч всего за 8 секунд, а максимальный запас хода составит 500 км. Батарея автомобиля сможет получить достаточно энергии для преодоления 100 км всего за 8 минут зарядки.

Производство электрокаров «Атом» будет налажено на столичном заводе «Москвич», и первые автомобили появятся в автосалонах уже во второй половине 2025 года.

Источник: Паблик «ВКонтакте» «АТОМ»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:АО «Кама»
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:АО «Кама»
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