Российский электрокар получит необычный руль с экраном

Разработчик автомобиля «Атом» показал дизайн руля со встроенным дисплеем

Встроенный дисплей позволяет водителю иметь доступ к важной информации об автомобиле прямо перед глазами.

Дизайн руля электрокара АТОМ

Кнопки на руле отвечают за весь функционал автомобиля, что делает управление более удобным и интуитивным. Кроме того, вариантов управления два – в touch-режиме (сенсорное управление) или с помощью джойстиков. Эта технология уже применяется в некоторых гоночных автомобилях, таких как болиды «Формулы-1».

Автомобиль также будет оснащен распашными дверьми без центральной стойки, что добавит ему стиля и удобства.

Компания обещает, что электрокар «Атом» будет иметь силовую установку, которая позволит разогнаться до 100 км/ч всего за 8 секунд, а максимальный запас хода составит 500 км. Батарея автомобиля сможет получить достаточно энергии для преодоления 100 км всего за 8 минут зарядки.

Производство электрокаров «Атом» будет налажено на столичном заводе «Москвич», и первые автомобили появятся в автосалонах уже во второй половине 2025 года.

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Источник: Паблик «ВКонтакте» «АТОМ»