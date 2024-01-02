Одна из двух проблем решена? Ученые придумали чудо-клей для дорог
Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали особый состав, который может применяться для строительства дорог из любого подручного материала.
Основное преимущество этого клея заключается в его способности связывать различные компоненты, такие как песок, супеси, глина, мелкие каменные фракции и крупные булыжники, в монолитный блок. Таким образом, созданный блок толщиной в 40-60 мм способен выдерживать проезд легкового автомобиля без проблем.
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Однако наиболее интересной особенностью этого суперклея является его способность биодеградировать через определенное время после того, как дорога стала ненужной. Это означает, что дорожное покрытие, построенное с использованием этого клея, может разлагаться естественным образом, не оставляя за собой экологического следа.
Кроме новых технологий и материалов важным аспектом в области строительства и ремонта дорог является контроль за качеством выполняемых работ. В этом контексте Министерство внутренних дел России предложило вернуть инспекторам ГИБДД полноценный контроль за компаниями, занимающимися ремонтом дорог.
Если этот проект будет одобрен, инспекторы смогут более эффективно контролировать качество дорожных работ и штрафовать нарушителей, которые не соблюдают установленные стандарты.
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Источник: Известия
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