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Одна из двух проблем решена? Ученые придумали чудо-клей для дорог

Российские ученые представили клей для строительства дорог из любого материала

Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали особый состав, который может применяться для строительства дорог из любого подручного материала.

Основное преимущество этого клея заключается в его способности связывать различные компоненты, такие как песок, супеси, глина, мелкие каменные фракции и крупные булыжники, в монолитный блок. Таким образом, созданный блок толщиной в 40-60 мм способен выдерживать проезд легкового автомобиля без проблем.

Ремонт дороги
Ремонт дороги

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Однако наиболее интересной особенностью этого суперклея является его способность биодеградировать через определенное время после того, как дорога стала ненужной. Это означает, что дорожное покрытие, построенное с использованием этого клея, может разлагаться естественным образом, не оставляя за собой экологического следа.

Кроме новых технологий и материалов важным аспектом в области строительства и ремонта дорог является контроль за качеством выполняемых работ. В этом контексте Министерство внутренних дел России предложило вернуть инспекторам ГИБДД полноценный контроль за компаниями, занимающимися ремонтом дорог.

Если этот проект будет одобрен, инспекторы смогут более эффективно контролировать качество дорожных работ и штрафовать нарушителей, которые не соблюдают установленные стандарты.

Источник: Известия

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
02.01.2024
Фото:Depositphotos
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