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Выиграй Ладу
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Названы самые популярные города России для новогоднего отдыха
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Названы самые популярные города России для новогоднего отдыха
Популярными направлениями на Новый год стали...

Названы самые популярные города России для новогоднего отдыха

Популярными направлениями на Новый год стали Северный Кавказ и Сахалин

Россия предлагает множество вариантов для отдыха в новогодние праздники, от традиционных курортов на юге до более экзотических направлений на севере и востоке страны.

По сравнению с прошлым годом популярные направления остаются практически неизменными. По данным РСТ, новогоднее бронирование в Сочи выбирают 26% путешественников. Однако у россиян появляется интерес и к необычным направлениям, такие как Дагестан, Сахалин и Адыгея.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Москва также набирает обороты для новогоднего отпуска, занимая второе место по объему продаж. Северная столица идет следом за Москвой, на третьем месте.

Также среди направлений укрепились такие города, как Казань и Калининград.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
02.01.2024
Фото:Depositphotos
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