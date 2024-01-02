Названы самые популярные города России для новогоднего отдыха
Россия предлагает множество вариантов для отдыха в новогодние праздники, от традиционных курортов на юге до более экзотических направлений на севере и востоке страны.
По сравнению с прошлым годом популярные направления остаются практически неизменными. По данным РСТ, новогоднее бронирование в Сочи выбирают 26% путешественников. Однако у россиян появляется интерес и к необычным направлениям, такие как Дагестан, Сахалин и Адыгея.
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Москва также набирает обороты для новогоднего отпуска, занимая второе место по объему продаж. Северная столица идет следом за Москвой, на третьем месте.
Также среди направлений укрепились такие города, как Казань и Калининград.
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Источник: РИА Новости
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