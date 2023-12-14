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Детский Tesla Cybertruck оказался круче настоящего

В продажу поступил Tesla Cybertruck для детей за 150 тысяч рублей

Tesla, наконец-то, запустила Cybertruck в производство. Однако цены на него выросли до 30 090 долларов, а запас хода сократился до всего лишь 515 км.

К счастью, есть более дешевый вариант пикапа – Tesla Cybertruck для детей.

Tesla Cybertruck для детей
Tesla Cybertruck для детей

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Он стоит 1500 долларов и повторяет дизайн взрослого пикапа. У него рабочие передние и задние фонари, а в «салоне» есть места для водителя и пассажира, которым должно быть от 6 до 12 лет. Максимальная грузоподъемность игрушки – 68 кг.

Электродвигатель автомобиля имеет мощность 500 Вт, или 0,7 л.с.. Привод – задний. Этого достаточно, чтобы развивать максимальную скорость до 16 км/ч. Кстати, средняя скорость бега человека составляет около 8 км/ч, поэтому разработчики предусмотрели принудительное ограничение скорости пикапа до этих самых 8 км/ч, чтобы родители могли легко догнать своих маленьких лихачей.

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Питание на электромотор подается от литий-ионного аккумулятора, энергии в котором хватит на 19 км.

У Cybertruck для детей также есть тормозная система (двигателем), задний ход и резиновые шины.

Весит игрушка 72 кг, а ее длина составляет 1676 мм.

Поставки Tesla Cybertruck начнутся в конце декабря 2023 года.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Tesla
Количество просмотров 2
14.12.2023
Фото:Tesla
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