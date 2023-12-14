Детский Tesla Cybertruck оказался круче настоящего

В продажу поступил Tesla Cybertruck для детей за 150 тысяч рублей

Tesla, наконец-то, запустила Cybertruck в производство. Однако цены на него выросли до 30 090 долларов, а запас хода сократился до всего лишь 515 км.

К счастью, есть более дешевый вариант пикапа – Tesla Cybertruck для детей.

Tesla Cybertruck для детей

Он стоит 1500 долларов и повторяет дизайн взрослого пикапа. У него рабочие передние и задние фонари, а в «салоне» есть места для водителя и пассажира, которым должно быть от 6 до 12 лет. Максимальная грузоподъемность игрушки – 68 кг.

Электродвигатель автомобиля имеет мощность 500 Вт, или 0,7 л.с.. Привод – задний. Этого достаточно, чтобы развивать максимальную скорость до 16 км/ч. Кстати, средняя скорость бега человека составляет около 8 км/ч, поэтому разработчики предусмотрели принудительное ограничение скорости пикапа до этих самых 8 км/ч, чтобы родители могли легко догнать своих маленьких лихачей.

Питание на электромотор подается от литий-ионного аккумулятора, энергии в котором хватит на 19 км.

У Cybertruck для детей также есть тормозная система (двигателем), задний ход и резиновые шины.

Весит игрушка 72 кг, а ее длина составляет 1676 мм.

Поставки Tesla Cybertruck начнутся в конце декабря 2023 года.