В NHTSA указали Tesla на опасность системы автопилота в электрокарах

Tesla отзовет более 2 млн электрокаров из-за найденной проблемы в автопилоте

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 2 млн электрокаров, выпущенных с 2012 года. Это требуется для обновления системы автоматического рулевого управления. О решении руководства компании говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Суммарно отзовут 2 031 220 автомобилей, оснащенных системой автоматического рулевого управления Autosteer. Речь идет о Model 3 2017-2023 годов выпуска, Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X 2016-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска.

В NHTSA подчеркивают, что в определенных ситуациях при включенной системе Autosteer водитель «не несет ответственности за управление автомобилем и не готов вмешаться в случае необходимости или не может распознать, когда система Autosteer отменена или не включена, может возрасти риск аварии».

В ведомстве пришли к выводу, что в некоторых случаях функций системы может быть недостаточно для того, чтобы предотвратить ее неправильное использование водителем.

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Источник: edition.cnn.com