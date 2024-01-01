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Как вам необычный прицеп-дача для… велосипеда?

В уникальном велосипедном кемпере CapsulBike есть все необходимое, включая кухню

Этот кемпер можно тянуть на электрическом велосипеде или мотоцикле. Его масса составляет всего 69 кг, а габариты равны 2800 х 1100 х 1400 мм.

CapsulBike
CapsulBike

Учитывая скромные габариты, внутри CapsulBike встать в полный рост не получится. Несмотря на это в доме предусмотрено достаточно места для сна. Кроме того, CapsulBike оснащен «небьющимися» окнами, дверьми с обеих сторон и светодиодными фонарями. На крышу кемпера можно даже поставить палатку, увеличив число спальных мест.

CapsulBike
CapsulBike

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

В CapsulBike есть все необходимое для приготовления пищи. Встроенная кухня включает 12-литровый холодильник и полный кухонный гарнитур. Вся электроника в кемпере питается от аккумулятора ёмкостью 50 Ач для бытовой техники и солнечных батарей мощностью 140 Вт. В душе есть встроенный 10-литровый резервуар для теплой воды.

CapsulBike
CapsulBike

На данный момент CapsulBike доступен только во Франции и Бельгии. CapsulBike предлагается по цене 3900 евро.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: InsideEVs

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:tinyvroum.fr
01.01.2024
Фото:tinyvroum.fr
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