Как вам необычный прицеп-дача для… велосипеда?

В уникальном велосипедном кемпере CapsulBike есть все необходимое, включая кухню

Этот кемпер можно тянуть на электрическом велосипеде или мотоцикле. Его масса составляет всего 69 кг, а габариты равны 2800 х 1100 х 1400 мм.

CapsulBike

Учитывая скромные габариты, внутри CapsulBike встать в полный рост не получится. Несмотря на это в доме предусмотрено достаточно места для сна. Кроме того, CapsulBike оснащен «небьющимися» окнами, дверьми с обеих сторон и светодиодными фонарями. На крышу кемпера можно даже поставить палатку, увеличив число спальных мест.

CapsulBike

В CapsulBike есть все необходимое для приготовления пищи. Встроенная кухня включает 12-литровый холодильник и полный кухонный гарнитур. Вся электроника в кемпере питается от аккумулятора ёмкостью 50 Ач для бытовой техники и солнечных батарей мощностью 140 Вт. В душе есть встроенный 10-литровый резервуар для теплой воды.

CapsulBike

На данный момент CapsulBike доступен только во Франции и Бельгии. CapsulBike предлагается по цене 3900 евро.

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Источник: InsideEVs