Toyota не желает отказываться от спорткаров с ДВС

Toyota подарит будущее спортивным автомобилям с ДВС благодаря водороду

Масахито Ватанабэ, менеджер Gazoo Racing, поделился своим видением будущего спортивных автомобилей Toyota в интервью Autocar. Компания не имеет цели создать полностью аккумуляторную линейку автомобилей. Вместо этого Toyota считает, что нулевые выбросы можно достичь с помощью водорода.

Под капотом Toyota Supra

Toyota уже имеет опыт работы с водородом. Например, GR Yaris и GR Corolla уже превратились в гоночные автомобили, работающие на водороде, при этом сохранив трёхцилиндровые двигатели с турбонаддувом.

Однако Ватанабэ признал, что существующая инфраструктура зарядки для автомобилей на водородных топливных элементах, таких как Mirai, все ещё крайне плохо развита.

Это является большим препятствием для распространения автомобилей на водороде в настоящее время. Тем не менее, Toyota верит в то, что водород сможет завоевать популярность в Европе, США и Японии в конечном итоге.

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Источник: Autocar