Toyota не желает отказываться от спорткаров с ДВС
Масахито Ватанабэ, менеджер Gazoo Racing, поделился своим видением будущего спортивных автомобилей Toyota в интервью Autocar. Компания не имеет цели создать полностью аккумуляторную линейку автомобилей. Вместо этого Toyota считает, что нулевые выбросы можно достичь с помощью водорода.
Toyota уже имеет опыт работы с водородом. Например, GR Yaris и GR Corolla уже превратились в гоночные автомобили, работающие на водороде, при этом сохранив трёхцилиндровые двигатели с турбонаддувом.
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Однако Ватанабэ признал, что существующая инфраструктура зарядки для автомобилей на водородных топливных элементах, таких как Mirai, все ещё крайне плохо развита.
Это является большим препятствием для распространения автомобилей на водороде в настоящее время. Тем не менее, Toyota верит в то, что водород сможет завоевать популярность в Европе, США и Японии в конечном итоге.
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Источник: Autocar
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