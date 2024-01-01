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На Байкале появится крутой курорт со своим яхт-клубом
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На Байкале появится крутой курорт со своим яхт-клубом

Курорт «Байкальская слобода» с яхт-клубом заработает в 2035 году

Первый этап строительства курорта планируют завершить к 2027 году.

Одним из ключевых преимуществ курорта будет его расположение на берегу реки Ангары, что создаст уникальную атмосферу и позволит гостям наслаждаться прекрасными пейзажами.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Мастер-план курорта включает в себя 27 инвестиционных «лотов», на 11 из них уже привлечены восемь инвесторов для строительства различных туристических объектов.

На площади 330 гектаров планируется построить гостиницы различных категорий и быстровозводимые средства размещения на 3,5 тысячи номеров. Кроме того, будет создан экологический парк и развлекательные объекты, чтобы обеспечить разнообразие активного отдыха для посетителей.

Изюминкой курорта станет собственная марина на 450 яхт, с яхт-клубом и зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.

Курорт рассчитывает на приток 850 тысяч туристов к 2035 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.01.2024
Фото:Unsplash
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