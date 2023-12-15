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Вышел новый трейлер фильма про российский туризм

Об истории туризма расскажут в фильме «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет»

История страны через историю туризма: вышел новый трейлер «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет», а сам фильм покажут уже 16 декабря в кинотеатре «Октябрь».

В праздничный вечер Российский союз туриндустрии, который в этом году отмечает 30-летие, представит гостям два больших проекта: награждение отраслевой премией «Туризм. Дело жизни» и премьеру двухсерийного фильма-исследования «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет».

О прошлом, настоящем и будущем туризма в двухсерийном фильме расскажут люди-легенды, стоявшие у истоков формирования туристической отрасли в России.

На выходные в Коломну – за калачами, пастилой и... крокодилами

Туристическая история страны показана через их личные воспоминания, и это придает документальному фильму необыкновенно эмоциональную атмосферу.

Картина создана совместно РСТ, туристическим информационным агентством RTN – RATA-news и командой профессионалов киноиндустрии при поддержке Министерства экономического развития РФ, комитета по туризму города Москвы, сервиса для планирования путешествий Russpass.

Генеральным информационным партнером фильма выступает ТАСС.

Генеральными партнерами фильма стали туроператоры «АЛЕАН» и «BSI Group». Фильм также поддержали «ЦСТЭ» (холдинг), «Слетать.ру», «Академсервис», Azimut Hotels Company, Anex, Fun&Sun, «Арт-тур».

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Источник: РСТ

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
15.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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