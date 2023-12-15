Еще один большой кроссовер — Cadillac показал новый Vistiq

В линейке электрокаров Cadillac нашли место мощному, пятому кроссоверу Vistiq

Линейка электрических Cadillac пополнится пятой моделью — компания рассекретила внешний вид кроссовера Vistiq, который займет место между Lyriq и Escalade IQ. Предварительная стоимость электрокара — 65 тысяч долларов, это порядка 5,8 млн рублей по текущему курсу.

Есть информация, что Vistiq оснастят силовым агрегатом из двух моторов мощностью примерно 500 л.с., на одном заряде автомобиль сможет проехать до 480 км. Стоит отметить, что Lyriq доступен в версиях с задним и полным приводом. В первом случае мощность составляет 345 л.с. и 440 Нм крутящего момента, во втором – 507 л.с. и 610 Нм. Кроссоверу Lyriq хватит одного заряда на 505 км (для варианта RWD), при этом внедорожник Escalade IQ располагает отдачей в 761 л.с. и дальностью хода до 725 км.

Cadillac Vistiq

У модели Celestiq двухмоторный полный привод, мощность 600 л.с. и 870 Нм крутящего момента и батарея емкостью 111 кВт-ч. Лифтбек оснащается матричными фарами, подруливающей задней осью и автопилотом Ultra Cruise, по информации, мощность не превысит 250 л.с.

Cadillac делает ставку на электромобили, компания откажется от услуг дилеров и будет продавать свои машины напрямую в Сети. К 2030 году европейский рынок представит целую линейку «батарейных» моделей, вполне вероятно, что состоится дебют Lyriq, Optiq, Escalade IQ и Celestiq.

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Источник: autostat.ru