Возможностей бесплатно припарковаться возле дома стало больше

Новые правила расширили зону бесплатной резидентной парковки для жителей в 13 районах Москвы

Департамент транспорта продолжает предоставлять жителям столицы приоритет при парковке автомобилей в своем районе.

Теперь, благодаря новым правилам, они смогут бесплатно использовать большее количество парковочных мест на 9 смежных улицах. Каждая из этих улиц относится к нескольким районам, поэтому жители с резидентными разрешениями могли бесплатно оставлять автомобили только на части парковок. Теперь проблема решена.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря новым правилам жители 13 районов смогут быстрее находить свободную парковку около дома.

Смежные улицы разделяют соседние районы города между собой, поэтому разные стороны улицы относятся к разным районам. Раньше местные жители могли бесплатно пользоваться только теми парковками, которые расположены в их районе. Изменения позволят им бесплатно оставлять автомобиль на всех платных местах на такой улице.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— По просьбам жителей мы расширяем зону действия их парковочных разрешений, чтобы москвичи могли бесплатно оставлять свои автомобили на любом разрешенном участке смежных улиц.

Благодаря новым правилам жители 13 районов смогут быстрее находить свободную парковку около дома.

Это отвечает поручению Мэра Москвы Сергея Собянина и позволяет обеспечить приоритет местных жителей при парковке.