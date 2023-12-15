Сразу четыре новинки для россиян готовит китайский бренд JAC: рассказываем о сроках
Китайский автопроизводитель JAC Motors планирует в 2024 году выйти на российский рынок сразу с четырьмя новинками. Об этом «Автостату» рассказали в пресс-службе компании.
Уже в первом квартале будущего года российские дилеры начнут продажи пикапа JAC T9, поступление кроссовера JAC JS6 Hybrid, по планам, произойдет в третьем квартале, а минивэны JAC M4 и RF8 завезут в Россию во втором и четвертом квартале соответственно.
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В пресс-службе подчеркнули, что на текущем этапе комплектации этих моделей для российского покупателя находятся в стадии формирования.
Стоит отметить, что актуальный модельный ряд JAC на российском рынке представлен лифтбеком J7, среднеразмерным кроссовером JS6 и компактным JS3, а также пикапами T6 и T8 Pro и электрокаром iEV7S.
Напомним, в конце ноября текущего года в России стартовали продажи кроссовера JAC JS3 по цене от 1,799 млн рублей. Автомобиль имеет в списке оснащения климатическую систему с кондиционером, мультимедиа с тачскрином на передней панели, автоматические электростеклоподъемники и две подушки безопасности. Отличительной особенностью кроссовера является его просторный салон.
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Источник: autostat.ru
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