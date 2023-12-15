Сразу четыре новинки для россиян готовит китайский бренд JAC: рассказываем о сроках

Бренд JAC привезет на российский рынок в 2024 году пикап, минивэны и кроссовер

Китайский автопроизводитель JAC Motors планирует в 2024 году выйти на российский рынок сразу с четырьмя новинками. Об этом «Автостату» рассказали в пресс-службе компании.

Уже в первом квартале будущего года российские дилеры начнут продажи пикапа JAC T9, поступление кроссовера JAC JS6 Hybrid, по планам, произойдет в третьем квартале, а минивэны JAC M4 и RF8 завезут в Россию во втором и четвертом квартале соответственно.

JAC T9

В пресс-службе подчеркнули, что на текущем этапе комплектации этих моделей для российского покупателя находятся в стадии формирования.

Стоит отметить, что актуальный модельный ряд JAC на российском рынке представлен лифтбеком J7, среднеразмерным кроссовером JS6 и компактным JS3, а также пикапами T6 и T8 Pro и электрокаром iEV7S.

Напомним, в конце ноября текущего года в России стартовали продажи кроссовера JAC JS3 по цене от 1,799 млн рублей. Автомобиль имеет в списке оснащения климатическую систему с кондиционером, мультимедиа с тачскрином на передней панели, автоматические электростеклоподъемники и две подушки безопасности. Отличительной особенностью кроссовера является его просторный салон.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autostat.ru