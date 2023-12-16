Автомобильный туризм в России решено активно развивать

На форуме Travel Hub.Путешествуй! обсудили развитие автомобильного туризма в РФ

14 декабря на площадке Петербургского международного туристского форума Travel Hub.Путешествуй! прошла дискуссионная сессия «Автотуризм на старте, проверяем плавность хода», организованная при поддержке Фонда Росконгресс и Российского туристического форума «Путешествуй!»

Организаторы форума отмечают, что развитие автотуризма в России играет важную роль, ведь помимо ощутимого вклада в экономику страны, это еще и вклад в повышение качества жизни населения и отличная возможность повысить общую туристическую и инвестиционную привлекательность регионов России.

Степан Кузьменко, заместитель генерального директора издательства «За рулем»:

— Тема развития автопутешествий в России стала ключевой сразу для нескольких мероприятий Фонда Росконгресс в этом году. Стратегию развития автопутешествий в фокусе всей страны обсуждали летом на Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Далее прошла стратегическая сессия при участии Чернышенко Дмитрия Николаевича на ПМЭФ-2024.

Отдельно было отмечено влияние многофункциональных зон (МФЗ) на развитие автомобильного туризма. Помимо удобства для путешественников и вклада в инфраструктуру, это еще и замечательная способность для развития регионального местного бизнеса и торговли.

Евгений Чайковский, Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области прокомментировал положение дел в автотуризме в Ленинградской области.

Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский

В частности, Евгений Чайковский сказал, что в 2023 году Санкт Петербург посетили порядка 9 млн туристов, а Ленинградскую область порядка 6 млн туристов, так как они (туристы) останавливаются в области до или после посещения Санкт Петербурга

Еще одним инструментом развития автотуризма в России является каршеринг.

«В последний год в каршеринге мы видим тренд на автопутешествия. У нас в летний сезон спрос на пакетные тарифы, когда машину можно взять на период от 2 часов до 7 дней, увеличивается на 40%. Мы видим, что поездки за пределы города на дальние расстояния, в том числе и в путешествия, становится все больше. Мы со своей стороны, видя этот тренд, начинаем его поддерживать, делать различные предложения нашим клиентам, чтобы было выгодно и удобно», - рассказала Директор по маркетинговым коммуникациям компании «Сити драйв» Ирина Трофименко.

Директор по маркетинговым коммуникациям компании «Сити драйв» Ирина Трофименко

В дополнение был отмечен рост количества автопутешествий на электромобилях, а также важность демонстрации возможности путешествовать на электрокарах на дальние расстояния.

Важным аспектом любого путешествия является питание. По словам автора проекта «География на вкус», гастрономического журналиста Ники Ганич, люди, которые отправляются в автомобильные путешествия, прежде всего смотрят, что и где поесть. Поэтому одним из важнейших направлений развития в автомобильном туризме является гастрономический туризм.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: форум Travel Hub.Путешествуй!