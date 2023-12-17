Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Редкие кадры с «советским Range Rover» – УАЗ 3172
17 декабря
Редкие кадры с «советским Range Rover» – УАЗ 3172
На видео показали УАЗ-3170 и УАЗ-3172 –...
Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
17 декабря
Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
В документальном фильме показали С-65...
Neta L
17 декабря
Новый конкурент для Теслы может быть электрокаром и гибридом
Китайская компания Hozon Auto представила новый...

Новый конкурент для Теслы может быть электрокаром и гибридом

Китайская компания Hozon Auto представила новый кроссовер Neta L

Этот автомобиль доступен как в гибридной версии, так и с полностью электрической силовой установкой, он призван составить конкуренцию моделям Tesla Model Y и BYD Song Plus.

Neta L
Neta L

В электрической версии автомобиль оснащен электродвигателем TZ210XS001 мощностью 231 л. с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Neta L
Neta L
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Гибридная версия также оснащена электродвигателем, совмещенным с бензиновым 1,5-литровым мотором H15R мощностью 91 л. с. Гибридный вариант может проехать до 164 км на одной зарядке в полностью электрическом режиме.

Neta L построен на базе архитектуры Shanhai, которая также используется в других моделях компании, таких как седан Neta S и купе Neta GT.

Neta L
Neta L

Автомобиль получил минималистичный дизайн, с большим воздухозаборником в нижней части переднего бампера, выдвижными дверными ручками, пластиковой отделкой крыльев и сплошным задним фонарем. Габариты Neta L составляют 4770 х 1900 х 1660 мм, что делает его немного короче и ниже, чем его конкурент BYD Song Plus. Салон Neta L предлагает 5-местную компоновку.

Neta L планируется выпустить на китайский рынок в 2024 году.

Источник: CarNewsChina.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:carnewschina.com
17.12.2023
Фото:carnewschina.com
Поделиться:
Оцените материал:
0