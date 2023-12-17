Новый конкурент для Теслы может быть электрокаром и гибридом

Китайская компания Hozon Auto представила новый кроссовер Neta L

Этот автомобиль доступен как в гибридной версии, так и с полностью электрической силовой установкой, он призван составить конкуренцию моделям Tesla Model Y и BYD Song Plus.

Neta L

В электрической версии автомобиль оснащен электродвигателем TZ210XS001 мощностью 231 л. с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Neta L

Гибридная версия также оснащена электродвигателем, совмещенным с бензиновым 1,5-литровым мотором H15R мощностью 91 л. с. Гибридный вариант может проехать до 164 км на одной зарядке в полностью электрическом режиме.

Neta L построен на базе архитектуры Shanhai, которая также используется в других моделях компании, таких как седан Neta S и купе Neta GT.

Neta L

Автомобиль получил минималистичный дизайн, с большим воздухозаборником в нижней части переднего бампера, выдвижными дверными ручками, пластиковой отделкой крыльев и сплошным задним фонарем. Габариты Neta L составляют 4770 х 1900 х 1660 мм, что делает его немного короче и ниже, чем его конкурент BYD Song Plus. Салон Neta L предлагает 5-местную компоновку.

Neta L планируется выпустить на китайский рынок в 2024 году.

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Источник: CarNewsChina.com