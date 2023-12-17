Эксперты назвали Tesla Cybertruck смертельным

Рубленый дизайн и жесткий кузов Cybertruck представляет опасность для пешеходов

Эксперты по безопасности считают, что дизайн Tesla Cybertruck может представлять опасность для пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств на дорогах.

Однако для окончательных заключений о безопасности, экспертам необходимы точные данные краш-тестов, проводимых Tesla.

Tesla Cybertruck

Профессор автомобильной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Самер Хамдар выразил опасения относительно ограниченных зон деформации, но отметил, что другие функции могут компенсировать этот аспект.

Дэвид Фридман, бывший исполняющий обязанности главы Национальной администрации, обеспокоен тем, что другие машины в аварии не выдержат столкновения с жестким кузовом Cybertruck.

В целом, мнения экспертов разделились, и дальнейшие исследования могут помочь в получении более точной картины о безопасности Tesla Cybertruck.

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Источник: Reuters