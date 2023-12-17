#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
23 декабря
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
Женщина обвинила Tesla в предоставлении...
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
23 декабря
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
Команда «Гараж 54» представила модифицированную...
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
23 декабря
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3...

Повысится ли интерес россиян к Индонезии при отмене виз?

Отмена виз для россиян не приведет к резкому увеличению турпотока в Индонезию

Эксперты утверждают, что отмена виз для россиян не приведет к резкому увеличению числа туристов, пока не будет установлено прямое авиасообщение между Россией и Индонезией.

Визовый режим является важным, но не главным сдерживающим фактором для увеличения потока туристов. Однако, если российские граждане смогут посещать Индонезию без необходимости получения визы, это позволит им сэкономить деньги и время, которое раньше тратилось на оформление визы и прохождение паспортного контроля в аэропорту.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Примером успешной стратегии привлечения туристов без визового режима может служить Шри-Ланка. Введение безвизового режима привело к увеличению числа туристов из России, и такой подход может быть эффективным и для Индонезии.

Однако, самым эффективным средством для привлечения российских туристов все же остаются снижение цен на авиабилеты и открытие прямых перелетов между двумя странами.

Это позволит значительно увеличить поток путешественников из России на 15-20 процентов.

Источник: Ассоциация Туроператоров

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
17.12.2023
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0