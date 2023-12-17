Повысится ли интерес россиян к Индонезии при отмене виз?
Эксперты утверждают, что отмена виз для россиян не приведет к резкому увеличению числа туристов, пока не будет установлено прямое авиасообщение между Россией и Индонезией.
Визовый режим является важным, но не главным сдерживающим фактором для увеличения потока туристов. Однако, если российские граждане смогут посещать Индонезию без необходимости получения визы, это позволит им сэкономить деньги и время, которое раньше тратилось на оформление визы и прохождение паспортного контроля в аэропорту.
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Примером успешной стратегии привлечения туристов без визового режима может служить Шри-Ланка. Введение безвизового режима привело к увеличению числа туристов из России, и такой подход может быть эффективным и для Индонезии.
Однако, самым эффективным средством для привлечения российских туристов все же остаются снижение цен на авиабилеты и открытие прямых перелетов между двумя странами.
Это позволит значительно увеличить поток путешественников из России на 15-20 процентов.
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Источник: Ассоциация Туроператоров
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