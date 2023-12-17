Власти США планируют отказаться от выдачи виз
Госдепартамент США объявил о запуске новой системы выдачи цифрового разрешения на визу (Digital Visa Authorization, DVA), которая заменит традиционные бумажные визы, вклеиваемые в паспорта путешественников.
Эта реформа основана на успешных результатах эксперимента, проведенного в посольстве США в Дублине, Ирландия.
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Джули Стаффт, заместитель помощника госсекретаря по визовым службам, поделилась информацией о том, что процесс получения разрешения на въезд останется прежним, и путешественники по-прежнему будут проходить собеседования в посольствах.
Однако с внедрением цифровых разрешений ожидается, что процесс продления визы станет гораздо более удобным, так как путешественникам больше не придется отправлять документы по почте для проверки в представительства США. Это сократит время ожидания и упростит процедуру продления визы.
Планируется, что реформа займет не менее 18 месяцев, и Госдепартамент планирует постепенно расширять программу, начиная с определенных типов виз и стран.
Их конечная цель заключается в том, чтобы сделать систему цифровых разрешений стандартом в США. Это значительное изменение в визовой системе может не только упростить процесс для путешественников, но и способствовать развитию туризма и деловых поездок.
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Источник: Ассоциация Туроператоров
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