Власти США планируют отказаться от выдачи виз

В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы

Госдепартамент США объявил о запуске новой системы выдачи цифрового разрешения на визу (Digital Visa Authorization, DVA), которая заменит традиционные бумажные визы, вклеиваемые в паспорта путешественников.

Эта реформа основана на успешных результатах эксперимента, проведенного в посольстве США в Дублине, Ирландия.

Джули Стаффт, заместитель помощника госсекретаря по визовым службам, поделилась информацией о том, что процесс получения разрешения на въезд останется прежним, и путешественники по-прежнему будут проходить собеседования в посольствах.

Однако с внедрением цифровых разрешений ожидается, что процесс продления визы станет гораздо более удобным, так как путешественникам больше не придется отправлять документы по почте для проверки в представительства США. Это сократит время ожидания и упростит процедуру продления визы.

Планируется, что реформа займет не менее 18 месяцев, и Госдепартамент планирует постепенно расширять программу, начиная с определенных типов виз и стран.

Их конечная цель заключается в том, чтобы сделать систему цифровых разрешений стандартом в США. Это значительное изменение в визовой системе может не только упростить процесс для путешественников, но и способствовать развитию туризма и деловых поездок.

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Источник: Ассоциация Туроператоров