На дорогах будет жесть – предупреждение для водителей!

«Автодор»: в ближайшие часы на трассах будет мокрый снег и гололедица

В понедельник 18 декабря госудаственная компания «Автодор» опубликовала в соцсетях предупреждение об ухудшении погодных условий на ряде федеральных трасс. По данным компании, в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег на всем протяжении трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

В ближайшие часы синоптики ожидают снег при околонулевой температуре на трассе М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Причем в Московской и Тульской областях опасность осадков сохранится до ночи с понедельника на вторник.

Также мокрый снег с высокой вероятностью может застигнуть автомобилистов, двигающихся по М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» – осадки возможны по всей протяженности автодорог. Стоит быть внимательным и тем, кто передвигается по М-4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае – в ближайшие сутки над этими регионами ожидаются дожди.

Снег и дождь в ближайшие часы

М-4 «Дон» – Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская области (мокрый снег)

М-4 «Дон» – Ростовская область, Краснодарский край (дождь)

М-1 «Беларусь» – на всем протяжении (мокрый снег)

М-3 «Украина» – на всем протяжении (мокрый снег)

Автомобилистам напоминают, что в условиях околонулевой температуры стоит быть особенно внимательным в утренние часы – избегать резких маневров, помнить про увеличенную дистанцию, оставить спешку. Помощь в дороге: 112 или *2323 на платных участках .

Источник: Автодор