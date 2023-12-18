Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта

Четыре новые выделенные полосы заработали на юге столицы 16 декабря

В минувшую субботу столичный Дептранс запустил четыре выделенные полосы.

Полосы для общественного транспорта заработали на улицах:

Борисовские пруды

Чертановская

Ясеневая

Ленинская слобода.

На улицах, где появились новые выделенные полосы, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта. Ими ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Мы ввели 4 новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в 2–3 раза быстрее, а значит пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%.

Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Источник: Дептранс Москвы