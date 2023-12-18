Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта

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Четыре новые выделенные полосы заработали на юге столицы 16 декабря

В минувшую субботу столичный Дептранс запустил четыре выделенные полосы.

Полосы для общественного транспорта заработали на улицах:

  • Борисовские пруды
  • Чертановская
  • Ясеневая
  • Ленинская слобода.

На улицах, где появились новые выделенные полосы, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта. Ими ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Мы ввели 4 новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в 2–3 раза быстрее, а значит пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%.

Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Источник: Дептранс Москвы

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Дептранс Москвы
Количество просмотров 4
18.12.2023
Фото:Дептранс Москвы
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