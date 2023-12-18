Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта
В минувшую субботу столичный Дептранс запустил четыре выделенные полосы.
Полосы для общественного транспорта заработали на улицах:
- Борисовские пруды
- Чертановская
- Ясеневая
- Ленинская слобода.
На улицах, где появились новые выделенные полосы, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта. Ими ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
«Мы ввели 4 новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в 2–3 раза быстрее, а значит пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%.
Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».
Источник: Дептранс Москвы