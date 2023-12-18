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Почти 200 московских перекрестков стали безопаснее

С начала года ЦОДД установил, обновил и модернизировал светофоры по 194 адресам

С начала 2023 года ЦОДД установил, обновил и модернизировал светофоры по 194 адресам: новые светофоры появились по 67 адресам и еще в 127 местах их дооборудовали дополнительными секциями, светодиодными лентами, а также кнопками для пешеходов.

Особое внимание было уделено местам, где в прошлом году произошли ДТП с пострадавшими и погибшими. По 9 адресам были установлены светофоры, которых прежде не было, еще на 40 объектах светофоры были дооборудованы, а на 30 – изменен режим работы.
Особое внимание было уделено местам, где в прошлом году произошли ДТП с пострадавшими и погибшими. По 9 адресам были установлены светофоры, которых прежде не было, еще на 40 объектах светофоры были дооборудованы, а на 30 – изменен режим работы.

Например, новый светофор установили на пешеходном переходе на улице Яблочкова, возле дома 31 (СВАО). Именно здесь в 2022 году произошло 5 ДТП: 1 столкновение транспорта, 3 наезда на пешеходов и 1 наезд на велосипедиста.

В ЗАО, на пересечении Ельнинской и Полоцкой улиц удалось не только установить новый светофор на перекрестке, но и организовать дополнительный регулируемый переход со стороны дома 14, корп. 1, чтобы повысить пешеходную связность жилого квартала.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением — один из эффективных способов снизить количество ДТП.

За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще на более 100 участках.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем предпринимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:ЦОДД
Количество просмотров 2
18.12.2023
Фото:ЦОДД
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