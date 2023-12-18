Почти 200 московских перекрестков стали безопаснее
С начала 2023 года ЦОДД установил, обновил и модернизировал светофоры по 194 адресам: новые светофоры появились по 67 адресам и еще в 127 местах их дооборудовали дополнительными секциями, светодиодными лентами, а также кнопками для пешеходов.
Например, новый светофор установили на пешеходном переходе на улице Яблочкова, возле дома 31 (СВАО). Именно здесь в 2022 году произошло 5 ДТП: 1 столкновение транспорта, 3 наезда на пешеходов и 1 наезд на велосипедиста.
В ЗАО, на пересечении Ельнинской и Полоцкой улиц удалось не только установить новый светофор на перекрестке, но и организовать дополнительный регулируемый переход со стороны дома 14, корп. 1, чтобы повысить пешеходную связность жилого квартала.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
— Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением — один из эффективных способов снизить количество ДТП.
За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще на более 100 участках.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем предпринимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города.
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