Москва расширяет сеть маршрутов экотранспорта

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере столицы

Экологичный городской электротранспорт вышел на маршрут 570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также МЦК Балтийская. За месяц пассажиры совершают на нем более 35 тыс. поездок.

Кроме того, теперь по выходным на маршруте м3 электробусы будут работать вместе с автобусами. Это один из самых протяженных маршрутов в Москве: более 20 км в одну сторону. Он соединяет Серебряный бор с проспектом Буденного через самый центр города. Совсем скоро этот маршрут будет переведен на экологичный транспорт.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«С 16 декабря электробусы вышли еще на 2 городских маршрута. Современный транспорт российского производства приходит в Москву в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание этой техники. Мы запускаем электробусы в разных районах города по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, делаем поездки пассажиров еще комфортнее», — добавил Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»