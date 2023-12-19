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Инвестиции в первый автомобиль от производителя смартфонов Xiaomi составили 126 млрд рублей

В Сети нашли фотографии электромобиля Xiaomi SU7 мощностью 673 «лошади»

В Сеть «слили» снимки с фотосессии Xiaomi SU7 в Китае, на них изображен электромобиль лазурно-синего цвета, на передней стойке которого можно увидеть камеру, вполне вероятно, для распознавания лица. Теперь китайскому изданию грозит штраф в размере 3 млн юаней (5,3 млн рублей) за утечку информации и нарушение соглашения о неразглашении.

Один из ведущих китайских производителей смартфонов три года назад анонсировал намерения производить автомобили. Инвестиции для реализации этих планов составили 10 млрд юаней (126,6 млрд рублей), выпуск первого автомобиля запланирован на первую половину 2024 года.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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«Я пришел в автомобилестроение, чтобы побеждать. Более 3400 инженеров работали над SU7, а наши инвестиции в исследования и разработки достигли 10 млрд юаней», — сказал в недавнем интервью Лэй Цзюнь, соучредитель и генеральный директор Xiaomi.

Информация о SU7 была раскрыта в ноябре после того, как компания подала заявку на получение лицензии на продажу в Китае. Спортивный электромобиль призван стать конкурентом Porsche Taycan и Tesla Model S, но с ценником Xiaomi.

Xiaomi SU7 немного длиннее Porsche Taycan, а габариты составляют 4997х1963х1455 мм, при колесной базе 3000 мм. Элегантный седан в топовом исполнении оснащен батареей емкостью 101 кВт/ч, запаса хода которой хватит на расстояние до 800 км, и двигателями суммарной мощностью 670 л.с.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

SU7 уже готовится к запуску производства, партнер Xiaomi — завод BAIC Off-road Vehicle Co. в Пекине уже выпустил первую партию из десятка тестовых автомобилей. В декабре планируется запуск 300 экземпляров, серийное производство стартует в начале 2024 года.

О стоимости новинки пока нет информации, но китайские СМИ пишут, что она будет стартовать от 190 тысяч юаней (2,4 млн рублей), топовая версия будет продаваться за 300 тысяч юаней (3,79 млн рублей).

Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:carnewschina.com
Количество просмотров 2
19.12.2023
Фото:carnewschina.com
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