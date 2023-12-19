В ноябре в РФ было продано 310 Voyah FREE — электрокроссовер занимает 11% сегмента премиум

Автомобиль Voyah из Китая назван самым популярным в России в сегменте премиум

Продажи китайских электрокроссоверов Voyah с начала 2023 года на российском рынке составили 2187 экземпляров. В сегменте премиальных машин эта модель названа самой популярной.

В России реализацией автомобилей торговой марки из Китая занимается отечественная компания «Моторинвест». В настоящее время российским потребителям доступны три модели бренда – кроссовер FREE, минивэн DREAM и инновационный бизнес-седан PASSION. Цены на эти модели варьируются от 7,39 млн до 16,99 млн рублей.

Самой популярной моделью назван Voyah FREE – по итогам ноября было продано 310 таких автомобилей (рост составил 24% в месячном выражении). С начала текущего года доля электрокаров Voyah на рынке РФ в сегменте премиум составила 11%.

Согласно информации китайской таможни, в первой половине 2023 года поставки легковушек из Китая в Россию увеличились в 6,4 раза. За первые шесть месяцев импорт машин составил 4,6 млрд долларов (415,9 млрд рублей). В Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) признали, что Россия является крупнейшим экспортным рынком для китайского автопрома. Стоит отметить, что цены на автомобили Voyah только в сентябре 2023 года выросли сразу на 6%.

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Источник: lenta.ru