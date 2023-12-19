Выпуском электрокаров Xiaomi в трех комплектациях займется завод BAIC Motor
Первый автомобиль от китайского техногиганта по производству смартфонов Xiaomi – электрический SU7 – был замечен без камуфляжа на дорогах общего пользования во время испытаний. Снимки новинки в Сети появлялись и раньше, но видео без камуфляжа обнародовано впервые.
Информация о дизайне электромобиля появилась еще в середине ноября, после того как сведения о нем внесли в реестр Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Автомобиль будет выпускаться в трех вариантах: стандартном, SU7 Pro и SU7 Max. Производством электрокаров будет заниматься завод BAIC Motor.
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Отмечается, что заднеприводная версия электромобиля будет оснащена двигателем мощностью 295 л.с., а полноприводную оснастят агрегатом мощностью 664 л.с. Максимальная скорость, в зависимости от типа привода, составит 210 км/ч и 265 км/ч соответственно.
Сроки официальной презентации еще не названы, но ожидается, что выпуск машин состоится в декабре текущего года, а первые владельцы получат автомобиль в феврале 2024 года.
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Источник: championat.com
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