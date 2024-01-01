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Космические возможности: увидеть запуск ракет, не выходя из номера отеля

Музей космонавтики и гостиничный оператор объединились для развития туризма

Одним из первых шагов в этом направлении стало открытие бутика с мерчем от Роскосмоса в легендарной гостинице на ВДНХ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Музеем космонавтики и госкорпорацией «Роскосмос».

В рамках этого сотрудничества запланировано множество интересных проектов. Например, отель планирует открыть музейный модуль от Музея космонавтики прямо на своей территории. Это будет отличной возможностью для гостей отеля и посетителей музея углубиться в историю космических исследований и узнать больше о достижениях Роскосмоса.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Также Cosmos Hotel Group планирует создать программу лояльности для партнеров, которая позволит им получать различные привилегии и бонусы, а также бесплатные экскурсии по отелю.

Но самым захватывающим проектом, который планируется в рамках этого партнерства, являются прямые трансляции с Байконура на больших экранах в отеле. Гости смогут наблюдать за запусками ракет и другими событиями, происходящими на космодроме.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Количество просмотров 1
01.01.2024
Фото:Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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