Космические возможности: увидеть запуск ракет, не выходя из номера отеля
Одним из первых шагов в этом направлении стало открытие бутика с мерчем от Роскосмоса в легендарной гостинице на ВДНХ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Музеем космонавтики и госкорпорацией «Роскосмос».
В рамках этого сотрудничества запланировано множество интересных проектов. Например, отель планирует открыть музейный модуль от Музея космонавтики прямо на своей территории. Это будет отличной возможностью для гостей отеля и посетителей музея углубиться в историю космических исследований и узнать больше о достижениях Роскосмоса.
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Но самым захватывающим проектом, который планируется в рамках этого партнерства, являются прямые трансляции с Байконура на больших экранах в отеле. Гости смогут наблюдать за запусками ракет и другими событиями, происходящими на космодроме.
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Источник: РИА Новости
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