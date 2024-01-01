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Эти достопримечательности больше всего разочаровали туристов

Самой переоцененной мировой достопримечательностью оказалась Эйфелева башня

Исследование, в котором приняли участие 1876 пользователей, показало, что 57% из них всегда получают удовольствие от посещения знаковых туристических мест.

Однако 40% респондентов признались, что они были разочарованы увиденным всего несколько раз, а удовлетворительный опыт получили лишь в редких случаях. Три процента опрошенных даже заявили, что достопримечательности регулярно не оправдывают их ожиданий.

Эйфелева башня
Эйфелева башня

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Самыми часто названными переоцененными достопримечательностями оказались Эйфелева башня, Пизанская башня и Колизей. Туристы, которые были разочарованы этими местами, указали на несовпадение реальности и ожиданий.

В опросе также выяснилось, что 29 % туристов пожаловались на плохое состояние туристических объектов. Нередко они сталкивались с проблемами, связанными с инфраструктурой, отсутствием удобств или неподходящим обслуживанием.

Кроме того, большое количество посетителей, которые создавали толпы и мешали наслаждаться атмосферой места, испортило впечатление для 27% туристов.

Неудовлетворенность также вызывает высокая стоимость входного билета (12 %) и трудная дорога к объекту (10 %).

Чтобы избежать разочарования, эксперты рекомендуют тщательно изучать информацию о достопримечательностях перед посещением.

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Источник: РИА Новости

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Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.01.2024
Фото:Unsplash
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