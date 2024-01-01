Виртуальная МКПП от Toyota будет иметь до 14 передач

Появились новые подробности об имитации механической коробки передач от Toyota

В своих новых электромобилях японский автопроизводитель представит имитацию механической коробки передач, которая может иметь вплоть до 14 передач, открывая новые возможности для электромобилистов-приверженцев «механики».

Патентные изображения виртуальной МКПП Toyota

Недавно опубликованная патентная заявка от Toyota раскрывает технические детали и возможности этой инновационной системы. Особенностью этой системы является ее гибкость: водителю предоставляется возможность выбрать желаемый шаблон переключения передач в соответствии с его предпочтениями.

Патентные изображения виртуальной МКПП Toyota

Физические места для установки рычага переключения передач в новых электромобилях Toyota будут такими же, как у машин с обычными механическими коробками передач. Однако при выборе опции с 14 передачами рычаг будет возвращаться в нейтральное положение при включении, например, седьмой передачи. При этом передачи на коробке будут подсвечены с 8-й по 14-ю, чтобы водитель мог продолжать переключаться выше.

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Источник: Motor1