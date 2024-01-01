Виртуальная МКПП от Toyota будет иметь до 14 передач
В своих новых электромобилях японский автопроизводитель представит имитацию механической коробки передач, которая может иметь вплоть до 14 передач, открывая новые возможности для электромобилистов-приверженцев «механики».
Недавно опубликованная патентная заявка от Toyota раскрывает технические детали и возможности этой инновационной системы. Особенностью этой системы является ее гибкость: водителю предоставляется возможность выбрать желаемый шаблон переключения передач в соответствии с его предпочтениями.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Физические места для установки рычага переключения передач в новых электромобилях Toyota будут такими же, как у машин с обычными механическими коробками передач. Однако при выборе опции с 14 передачами рычаг будет возвращаться в нейтральное положение при включении, например, седьмой передачи. При этом передачи на коробке будут подсвечены с 8-й по 14-ю, чтобы водитель мог продолжать переключаться выше.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Motor1
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!