Эти электромобили обеспечат ваш дом электроэнергией на два дня

Новые Volkswagen ID смогут делиться энергией с помощью двунаправленной зарядки

Эта новая функция, известная как Vehicle to Home, будет доступна как для новых, так и для существующих автомобилей Volkswagen ID при помощи прошивки ID Software 3.5.

Однако стоит отметить, что эта прошивка совместима только с моделями ID, оснащенными аккумуляторной батареей емкостью 77 кВт∙ч. Модели с меньшей батареей емкостью 58 кВт∙ч не получат эту функцию.

Vehicle to Home by Volkswagen

В настоящее время двунаправленная зарядка работает только с домашней электростанцией постоянного тока S10 E Compact от HagerEnergy GmbH. Однако в будущем планируется добавить поддержку и других устройств.

Согласно данным Volkswagen, среднее суточное энергопотребление домохозяйства составляет около 30 кВт∙ч. Это означает, что электромобили Volkswagen могут потенциально покрывать потребности в электроэнергии дома на протяжении двух дней. Однако, чтобы гарантировать работоспособность автомобиля в случае необходимости, аккумуляторная батарея не будет разряжаться ниже 20%.

HagerEnergy GmbH

Для оптимальной работы двунаправленной зарядки Volkswagen рекомендует использовать ее в сочетании с домашней электростанцией, интегрированной системой управления энергопотреблением дома (HEMS) от HagerEnergy GmbH и системой солнечных батарей.

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Источник: Carscoops