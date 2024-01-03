Hyundai планирует выпустить маленький и доступный, но при этом быстрый хэтчбек
Технический консультант компании Hyundai Альберт Бирманн подчеркнул важность создания маленького «заряженного» электромобиля, чтобы удовлетворить потребности соответствующих клиентов и предложить им доступное решение.
Он утверждает, что даже компактный электромобиль должен обладать достаточным запасом хода и быть оснащен 800-вольтовой электрической системой. Это позволит водителям с комфортом выезжать на трассу на небольшое время, даже если это всего лишь 15 или 20 минут.
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Бирманн также отметил, что использование 400-вольтовой системы может снизить эффективность автомобиля, особенно если речь идет о моделях, подобных i30 (Elantra).
Однако разработка электромобиля меньшего размера с 800-вольтовой зарядкой в настоящее время представляется сложной задачей.
Бирманн указал на необходимость интегрированной модульной архитектуры (IMA), которая должна быть доступна к 2025 году. Эта архитектура позволит создать электромобиль, сочетающий компактные размеры и высокую мощность зарядки.
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Источник: Carscoops
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