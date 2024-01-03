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Hyundai планирует выпустить маленький и доступный, но при этом быстрый хэтчбек

Hyundai пополнит линейку N мощным хэтчбеком с 800-вольтовой зарядкой

Технический консультант компании Hyundai Альберт Бирманн подчеркнул важность создания маленького «заряженного» электромобиля, чтобы удовлетворить потребности соответствующих клиентов и предложить им доступное решение.

Концепт новой модели Hyundai N
Концепт новой модели Hyundai N

Он утверждает, что даже компактный электромобиль должен обладать достаточным запасом хода и быть оснащен 800-вольтовой электрической системой. Это позволит водителям с комфортом выезжать на трассу на небольшое время, даже если это всего лишь 15 или 20 минут.

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Бирманн также отметил, что использование 400-вольтовой системы может снизить эффективность автомобиля, особенно если речь идет о моделях, подобных i30 (Elantra).

Однако разработка электромобиля меньшего размера с 800-вольтовой зарядкой в настоящее время представляется сложной задачей.

Бирманн указал на необходимость интегрированной модульной архитектуры (IMA), которая должна быть доступна к 2025 году. Эта архитектура позволит создать электромобиль, сочетающий компактные размеры и высокую мощность зарядки.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
03.01.2024
Фото:Hyundai
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