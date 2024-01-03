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Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности

Представлены официальные изображения салона нового Porsche Macan EV

Macan будет иметь три экрана на передней панели. Один из экранов, расположенных перед водителем, будет иметь диагональ 12,6 дюйма, а два других экрана с диагональю 10,9 дюйма будут доступны для пассажиров.

Интерьер Porsche Macan EV
Интерьер Porsche Macan EV

Однако настоящей звездой салона Macan является проекционный дисплей, обладающий диагональю 87 дюймов. Porsche утверждает, что это один из самых больших проекционных дисплеев, доступных в серийных автомобилях на сегодняшний день. Этот экран будет выводить подсказки навигационной системы и другую полезную информацию.

Дисплей дополненной реальности Porsche Macan EV
Дисплей дополненной реальности Porsche Macan EV

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Медиасистема Macan будет работать на базе операционной системы Android и будет поддерживать различные приложения, включая Spotify, YouTube и WebEx. Владельцы смогут выбирать между навигационными системами Google и Apple, что предоставит им большую свободу выбора.

Технические характеристики нового Macan также впечатляют. Автомобиль будет оснащен двумя электромоторами общей мощностью около 600 л. с. и полным приводом. Также он будет иметь тяговую батарею емкостью около 100 кВт∙ч, что обеспечит ему достаточный запас хода для комфортных поездок на большие расстояния.

Интерьер Porsche Macan EV
Интерьер Porsche Macan EV

Не менее интересной особенностью нового Macan будет полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, что значительно повысит его маневренность и управляемость.

Полноценная премьера нового Porsche Macan запланирована на начало 2024 года.

Источник: Carsweek

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 1
03.01.2024
Фото:Porsche
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