Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности
Macan будет иметь три экрана на передней панели. Один из экранов, расположенных перед водителем, будет иметь диагональ 12,6 дюйма, а два других экрана с диагональю 10,9 дюйма будут доступны для пассажиров.
Однако настоящей звездой салона Macan является проекционный дисплей, обладающий диагональю 87 дюймов. Porsche утверждает, что это один из самых больших проекционных дисплеев, доступных в серийных автомобилях на сегодняшний день. Этот экран будет выводить подсказки навигационной системы и другую полезную информацию.
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Медиасистема Macan будет работать на базе операционной системы Android и будет поддерживать различные приложения, включая Spotify, YouTube и WebEx. Владельцы смогут выбирать между навигационными системами Google и Apple, что предоставит им большую свободу выбора.
Технические характеристики нового Macan также впечатляют. Автомобиль будет оснащен двумя электромоторами общей мощностью около 600 л. с. и полным приводом. Также он будет иметь тяговую батарею емкостью около 100 кВт∙ч, что обеспечит ему достаточный запас хода для комфортных поездок на большие расстояния.
Не менее интересной особенностью нового Macan будет полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, что значительно повысит его маневренность и управляемость.
Полноценная премьера нового Porsche Macan запланирована на начало 2024 года.
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Источник: Carsweek
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