Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности

Представлены официальные изображения салона нового Porsche Macan EV

Macan будет иметь три экрана на передней панели. Один из экранов, расположенных перед водителем, будет иметь диагональ 12,6 дюйма, а два других экрана с диагональю 10,9 дюйма будут доступны для пассажиров.

Интерьер Porsche Macan EV

Однако настоящей звездой салона Macan является проекционный дисплей, обладающий диагональю 87 дюймов. Porsche утверждает, что это один из самых больших проекционных дисплеев, доступных в серийных автомобилях на сегодняшний день. Этот экран будет выводить подсказки навигационной системы и другую полезную информацию.

Дисплей дополненной реальности Porsche Macan EV

Медиасистема Macan будет работать на базе операционной системы Android и будет поддерживать различные приложения, включая Spotify, YouTube и WebEx. Владельцы смогут выбирать между навигационными системами Google и Apple, что предоставит им большую свободу выбора.

Технические характеристики нового Macan также впечатляют. Автомобиль будет оснащен двумя электромоторами общей мощностью около 600 л. с. и полным приводом. Также он будет иметь тяговую батарею емкостью около 100 кВт∙ч, что обеспечит ему достаточный запас хода для комфортных поездок на большие расстояния.

Интерьер Porsche Macan EV

Не менее интересной особенностью нового Macan будет полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, что значительно повысит его маневренность и управляемость.

Полноценная премьера нового Porsche Macan запланирована на начало 2024 года.

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Источник: Carsweek