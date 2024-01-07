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Владельцам транспондеров начислят бонусы за каждые 50 км по трассе М-12 Москва - Казань
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Владельцам транспондеров начислят бонусы за каждые 50 км по трассе М-12 Москва - Казань

В Автодоре рассказали о тарифах за проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани

Стоимость проезда по автомобильной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для водителей легковых автомобилей составит 4481 рубль. Об этом рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев.

«В настоящее время участок от Москвы до Арзамаса стоит 2,8 тыс. рублей. Планируется к открытию оставшейся части уже полностью сквозной проезд до Казани. Если считать от Москвы до первого съезда в Казань, то стоимость проезда составит 4481 рубль. Те, кто часто пользуется автомобильной дорогой, используют транспондер и могут претендовать на скидку по программе лояльности», ― заявил зампред.
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Макиев уточнил, что программа лояльности подразумевает начисление бонусов владельцу транспондера за каждые пройденные 50 км. В итоге, стоимость поездки от Москвы до Казани обойдется водителям дешевле на 15% на обратном пути от одного города к другому по трассе М-12.

Максимальная скидка — 15%, сразу же после своей первой поездки водитель может приобрести скидку в 7% на проезд по всем дорогам «Автодора» на весь следующий месяц, объяснил Макиев. С максимальной скидкой проезд от Москвы до Казани обойдется в 3,8 тысячи рублей для легковых автомобилей, от Арзамаса до Казани стоимость проезда без учета скидки составит порядка 1,9 тысячи рублей, подытожил Макиев.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Автодор
07.01.2024
Фото:Автодор
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