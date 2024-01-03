#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
3 января
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
Утвержден список объектов в Санкт-Петербурге,...
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
3 января
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
Развитию туристического сервиса в арктических...
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
3 января
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
В Красноярске блогеры без прав устроили гонку...

Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением

Развитию туристического сервиса в арктических городах уделят особое внимание

На совещании, темой которого являлось развитие опорных населенных пунктов арктической зоны РФ в Архангельске, было уделено особое внимание роли туристического сервиса в экономике арктических городов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что развитие туризма в этом регионе является частью стратегии экономического развития населенных пунктов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Алексей Чекунков также упомянул о проведенном социологическом исследовании, которое показало, что путешествия в арктические регионы вызывают высокую степень удовлетворенности у путешественников. 97% опрошенных людей остались в восторге от путешествия на север.

Туризм в Арктике предлагает неповторимые приключения и возможность познакомиться с уникальной природой и культурой этого региона.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
03.01.2024
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0