Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
На совещании, темой которого являлось развитие опорных населенных пунктов арктической зоны РФ в Архангельске, было уделено особое внимание роли туристического сервиса в экономике арктических городов.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что развитие туризма в этом регионе является частью стратегии экономического развития населенных пунктов.
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Алексей Чекунков также упомянул о проведенном социологическом исследовании, которое показало, что путешествия в арктические регионы вызывают высокую степень удовлетворенности у путешественников. 97% опрошенных людей остались в восторге от путешествия на север.
Туризм в Арктике предлагает неповторимые приключения и возможность познакомиться с уникальной природой и культурой этого региона.
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Источник: РИА Новости
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