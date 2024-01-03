Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением

Развитию туристического сервиса в арктических городах уделят особое внимание

На совещании, темой которого являлось развитие опорных населенных пунктов арктической зоны РФ в Архангельске, было уделено особое внимание роли туристического сервиса в экономике арктических городов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что развитие туризма в этом регионе является частью стратегии экономического развития населенных пунктов.

Алексей Чекунков также упомянул о проведенном социологическом исследовании, которое показало, что путешествия в арктические регионы вызывают высокую степень удовлетворенности у путешественников. 97% опрошенных людей остались в восторге от путешествия на север.

Туризм в Арктике предлагает неповторимые приключения и возможность познакомиться с уникальной природой и культурой этого региона.

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Источник: РИА Новости