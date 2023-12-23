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Alfa Romeo возрождает легендарное имя Milano

Alfa Romeo представила новый электрический кроссовер под названием Milano

Известный итальянский автопроизводитель Alfa Romeo готовится к возрождению знакового названия Milano. Новый Milano дебютирует в апреле следующего года и станет первым полностью электрическим кроссовером в модельном ряду Alfa Romeo.

Рекламный баннер Alfa Romeo Milano
Рекламный баннер Alfa Romeo Milano

Имя Milano отдает дань уважения городу Милану, в котором началась история компании более века назад.

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По слухам, новый Milano будет построен на той же платформе, что и недавно выпущенный Jeep Avenger. Avenger – это городской электрический кроссовер с единственным электродвигателем мощностью 154 л. с. Ожидается, что Milano получит более мощный электродвигатель, а также будет доступен в гибридной версии.

Несмотря на то, что новый Milano радикально отличается от своего предшественника – заднеприводного седана 75, Alfa Romeo заявила, что не собирается становиться брендом исключительно кроссоверов и внедорожников.

Новый Milano обещает быть не только экологичным, но и очень динамичным. Ожидается, что он будет ускоряться от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash, Alfa Romeo
23.12.2023
Фото:Unsplash, Alfa Romeo
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