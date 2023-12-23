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Грузовик на солнечной энергии заехал на вулкан и побил рекорд высоты

Автомобиль на солнечной энергии поднялся на рекордную высоту 6500 метров

Автомобиль швейцарской транспортно-логистической компании Gebruder Weiss поднялся на высоту 6500 метров к западному хребту Охос-дель-Саладо в Чили.

Terren
Terren

Это достижение стало рекордом для электромобилей, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Volkswagen ID.4 GTX. Рекорд установили с помощью грузовика Terren, работающего на солнечной энергии.

Terren
Terren
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Terren оснащен солнечными панелями на крыше, которые обеспечивают энергию для его работы. Прототип грузовика разработан компанией Aebi Schmidt и имеет многоцелевое назначение. Он оснащен батареей ёмкостью 90 кВт·ч и может проехать до 200 километров на одной зарядке.

Terren
Terren

Команда проекта утверждает, что солнечные панели и фотоэлектрические установки на грузовике смогли собрать достаточно солнечной энергии за пять часов, чтобы преодолеть 150 километров.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Gebruder Weiss
Количество просмотров 1
23.12.2023
Фото:Gebruder Weiss
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