Грузовик на солнечной энергии заехал на вулкан и побил рекорд высоты
Автомобиль швейцарской транспортно-логистической компании Gebruder Weiss поднялся на высоту 6500 метров к западному хребту Охос-дель-Саладо в Чили.
Это достижение стало рекордом для электромобилей, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Volkswagen ID.4 GTX. Рекорд установили с помощью грузовика Terren, работающего на солнечной энергии.
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Terren оснащен солнечными панелями на крыше, которые обеспечивают энергию для его работы. Прототип грузовика разработан компанией Aebi Schmidt и имеет многоцелевое назначение. Он оснащен батареей ёмкостью 90 кВт·ч и может проехать до 200 километров на одной зарядке.
Команда проекта утверждает, что солнечные панели и фотоэлектрические установки на грузовике смогли собрать достаточно солнечной энергии за пять часов, чтобы преодолеть 150 километров.
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Источник: Motor1
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