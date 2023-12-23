Exeed Exlantix ES: новый электрический седан с впечатляющим запасом хода

Стартовали продажи нового седана Exlantix ES с запасом хода более 900 км

Exlantix ES доступен в нескольких комплектациях, стоимость которых варьируется от 225 800 до 339 800 юаней (около 2,89-4,35 млн рублей).

Топовая версия оснащена силовой установкой мощностью 353 кВт (480 л.с.) и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.

Exeed Exlantix ES

Но главным преимуществом Exlantix ES является его невероятный запас хода. В максимально дальнобойном исполнении он может проехать без подзарядки до 905 км по циклу CLTC.

Exlantix ES построен на платформе Chery E0X, которая также используется в электрокаре Luxeed S7, разработанном совместно с Huawei. Дизайн автомобиля был разработан Пьером Луиджи Феррари, ранее работавшим в легендарном ателье Pininfarina.

Экстерьер Exlantix ES отличается обтекаемой крышей, наклоненным капотом, тонкой оптикой и выдвижными ручками. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет всего 0,205 Cd, что лучше, чем у Tesla Model S.

Интерьер Exlantix ES впечатляет большим «плавающим» дисплеем диагональю 15,6 дюйма, двухспицевым мульти-рулем, цифровой приборной панелью, двумя площадками для беспроводной зарядки смартфонов и скрытой нишей для хранения в центральном тоннеле. Кроме того, он оснащен стереосистемой из 23 динамиков.

Exlantix ES предлагается как в заднеприводном, так и в полноприводном исполнении. В «базе» он оснащен установленным на задней оси электромотором мощностью 185 кВт (252 л.с.) и аккумулятором емкостью 60,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 550 км по циклу CLTC.

Exeed Exlantix ES

Есть еще две полноприводные версии Exlantix ES с двумя электромоторами. Первая оснащена моторами мощностью 185 кВт (252 л.с.) на передней и задней осях и аккумулятором емкостью 60,5 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 530 км. Вторая имеет более мощные двигатели мощностью 250 кВт (340 л.с.) на передней и задней осях и аккумулятор емкостью 66,4 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 625 км.

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Источник: CarNewsChina.com