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Россияне удивили блюдами, которые хотят видеть на новогоднем столе

Россияне хотят видеть на новогоднем столе хинкали, сугудай и морепродукты

Согласно результатам опроса сервиса путешествий Tutu.ru, в котором приняли участие более тысячи человек, большинство россиян (почти 39%) хотят видеть на новогоднем столе традиционные праздничные блюда. Однако 26% опрошенных готовы попробовать блюда других регионов России.

Самыми популярными стали блюда кавказской (хинкали, шашлык, осетинские пироги), сибирской (соленые грибы и черемша, рыбный пирог), дальневосточной (строганина, олений язык, морепродукты), кубанской (запеченная утка с рисом, свиные отбивные) и татарской (зур балиш, губадия, жареный гусь) кухонь.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Новогодние праздники – это отличный повод попробовать новые блюда и открыть для себя новые кулинарные традиции.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
24.12.2023
Фото:Unsplash
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