Россияне удивили блюдами, которые хотят видеть на новогоднем столе
Согласно результатам опроса сервиса путешествий Tutu.ru, в котором приняли участие более тысячи человек, большинство россиян (почти 39%) хотят видеть на новогоднем столе традиционные праздничные блюда. Однако 26% опрошенных готовы попробовать блюда других регионов России.
Самыми популярными стали блюда кавказской (хинкали, шашлык, осетинские пироги), сибирской (соленые грибы и черемша, рыбный пирог), дальневосточной (строганина, олений язык, морепродукты), кубанской (запеченная утка с рисом, свиные отбивные) и татарской (зур балиш, губадия, жареный гусь) кухонь.
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Источник: РИА Новости
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