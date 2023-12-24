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Цены на запчасти для Tesla Cybertruck просто шокируют

Tesla в своем каталоге запчастей создала новый раздел, посвященный Cybertruck

В каталоге запчастей место выделили исключительно для Cybertruck. Этот раздел содержит информацию о различных деталях и комплектующих для электрического пикапа, включая цены на эти детали.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Цены на комплектующие для Cybertruck выше, чем у других пикапов. Например, новое переднее крыло для Ford F-150 Lightning стоит $422, а для Cybertruck $550. Лобовое стекло для Rivian R1T стоит $1850, а для электрического пикапа $1900.

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Также каталог включает переднюю панель багажника за $935, большой стеклоочиститель за $75, шины Goodyear Wrangler Territory RT за $470 и передний багажник с электроприводом в сборе за $1910.

Стоит отметить, что Cybertruck имеет некоторые уникальные особенности, которые могут оправдать более высокую стоимость запчастей. Например, Cybertruck не требует традиционной покраски, поэтому его крыло может быть заменено без необходимости перекрашивать весь кузов. Кроме того, Cybertruck имеет более прочный и долговечный кузов, чем большинство других пикапов, что может привести к более высокой стоимости замены деталей в случае аварии.

В целом, цены на комплектующие для Cybertruck выше, чем у других пикапов, но это может быть оправдано уникальными характеристиками и конструкцией электрического пикапа Tesla.

Источник: InsideEVs

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 1
24.12.2023
Фото:Tesla
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